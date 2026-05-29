Un giovane tennista di 17 anni ha vinto contro il numero uno del mondo a Roland Garros, riuscendo a rimontare da una situazione sfavorevole. Durante il match, ha adottato una strategia inaspettata che ha messo in crisi l’avversario, noto per la sua precisione. La partita si è conclusa con il giovane che ha superato il suo avversario in tre set, grazie a un cambio di ritmo e a colpi meno prevedibili.

? Domande chiave Come ha fatto un diciassettenne a battere il numero uno del mondo?. Quale mossa tattica insolita ha scardinato la precisione millimetrica di Lendl?. Perché il servizio da sotto è diventato l'arma vincente di Chang?. Chi dovrà affrontare il giovane americano per tentare il record storico?.? In Breve Lendl vince i primi due set per 6-4 e 6-4 al Philippe Chatrier.. Chang risolve i crampi al polpaccio servendo da sotto nel quinto set.. Il percorso di Chang prevede sfide contro Chesnokov e Edberg nel torneo.. Vittoria potenzialmente record per l'età di 17 anni e tre mesi.. Michael Chang sbatte fuori Ivan Lendl dal Roland Garros nel giugno 1989, scrivendo una pagina inedita nella storia del Philippe Chatrier con un quinto set vinto per 6-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros, l’impresa di Chang: sconfigge Lendl con una rimonta folle

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Sinner fa la STORIA a Miami 2026: Sunshine Double senza perdere set

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