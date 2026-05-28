Matteo Berrettini ha battuto il francese Rinderknech, mentre Arnaldi ha eliminato Tsitsipas nel torneo di singolare maschile di Roland Garros. La sconfitta di Jannik Sinner ha lasciato il torneo senza il numero 1 al mondo. L’Italia si affida ora a Berrettini e Arnaldi per proseguire la competizione.

Il crollo di Jannik Sinner lascia il Roland Garros orfano del numero 1 al mondo. Ma l’Italia del tennis è ancora viva: proprio mentre l’altoatesino subiva il crollo fisico che ha provocato la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, nel frattempo Flavio Cobolli avanzava al terzo turno battendo il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 due ore e 12 minuti. L’azzurro, numero 14 del mondo e decima testa di serie, affronterà ora il 20enne americano Learner Tien, numero 18 al mondo. Nella serata di Parigi è arrivata poi un’altra delusione: dopo Sinner, anche Luciano Darderi esce di scena per mano di un argentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros: Berrettini sconfigge il francese Rinderknech, Arnaldi fa fuori Tsitsipas. L’Italia ora si aggrappa a loro

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