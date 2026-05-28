Matteo Berrettini ha vinto contro il francese Rinderknech al torneo di Roland Garros. La sconfitta di Jannik Sinner ha lasciato l’Italia senza il numero uno del mondo nel torneo. Berrettini ha ottenuto la vittoria in tre set, dimostrando solidità e determinazione. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. La sua vittoria rappresenta una delle poche speranze italiane nel torneo di singolare maschile.

Il crollo di Jannik Sinner lascia il Roland Garros orfano del numero 1 al mondo. Ma l’Italia del tennis è ancora viva: proprio mentre l’altoatesino subiva il crollo fisico che ha provocato la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, nel frattempo Flavio Cobolli avanzava al terzo turno battendo il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 due ore e 12 minuti. L’azzurro, numero 14 del mondo e decima testa di serie, affronterà ora il 20enne americano Learner Tien, numero 18 al mondo. Nella serata di Parigi è arrivata poi un’altra delusione azzurra: dopo Sinner, anche Luciano Darderi esce di scena per mano di un argentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, splendido Berrettini: sconfigge il francese Rinderknech. L’Italia ora si aggrappa (anche) a lui

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