Fonseca ha battuto Djokovic al secondo turno di Roland Garros, segnando una vittoria storica. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 in favore del tennista. Questa vittoria rappresenta il primo successo contro uno dei migliori giocatori al mondo sul suo territorio. Se dovesse proseguire nel torneo, potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.

È una linea di demarcazione. Quella che può cambiare una carriera. La vittoria che serviva per iniziare a tenere fede a tutte le aspettative che da sempre lo accompagnano. C’è tutto questo nell’impresa di Joao Fonseca contro Novak Djokovic al Roland Garros, arrivata al termine di uno spettacolo lungo cinque set, con il punteggio di 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5. Il brasiliano si inventa una rimonta incredibile, sotto due set a zero, riuscito ad ottenere l’exploit a livello Slam che gli mancava. Una vittoria che fa rumore, e che adesso rende Fonseca un serio pretendente per la vittoria finale. È stata una partita emozionante, da ricordare. Djokovic è riuscito ancora una volta a stupire tutti con una prestazione commovente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, l’impresa del “predestinato” Fonseca contro Djokovic: perché la vittoria può cambiargli la carriera

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