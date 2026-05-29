Nel secondo turno di Roland Garros, il brasiliano Joao Fonseca ha battuto il numero 3 del seeding, Novak Djokovic, in una partita durata quasi cinque ore. Djokovic, campione in carica, è stato eliminato ai sedicesimi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Fonseca in tre set, dopo aver combattuto punto su punto contro il serbo.

Sorpresa clamorosa al Roland Garros, dove Novak Djokovic è stato eliminato ai sedicesimi di finale. Il campione serbo, testa di serie numero 3 del torneo, si è arreso al brasiliano Joao Fonseca, numero 28 del seeding, al termine di una sfida spettacolare durata quasi cinque ore. Fonseca si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa dopo i primi due set conquistati da Djokovic. Il brasiliano ha saputo alzare progressivamente il livello del proprio tennis, approfittando del calo del serbo e mostrando grande solidità nei momenti decisivi del match. Fonseca firma una delle imprese del torneo Dopo aver ceduto i primi due parziali, il tennista sudamericano ha cambiato l’inerzia dell’incontro aggiudicandosi il terzo set per 6-3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, impresa Fonseca: Djokovic eliminato dopo quasi cinque ore

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Roland Garros Third Round LIVE: Novak Djokovic vs Joao Fonseca | Epic Battle on Philippe-Chatrier

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