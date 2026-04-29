Masters 1000 Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid L’elogio al rivale | Mi ha spinto al limite – Il video

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del torneo Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in due set il giovane spagnolo Rafael Jodar, con il punteggio di 6-2, 7-6. La partita è durata circa un'ora e quaranta minuti, durante i quali Sinner ha mostrato determinazione e precisione. Al termine del match, ha elogiato il rivale, affermando che Jodar lo ha spinto al limite.

Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L’italiano ha battuto il 19enne spagnolo Rafael Jodar in due set per 6-2 7-6 non senza soffrire. In semifinale il numero 1 del ranking Atp affronterà il vincente tra Arthur Fils e Jiri Lehecka. Jannik Sinner signs the camera for Rafa Jodar after beating him in Madrid: “What a player” Great respect from the world #1.?? pic.twitter.comgzFjCPqnAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026 La scritta sulla telecamera dedicata al rivale: «What a player». «Jodar mi ha spinto fino al limite: è un giocatore incredibile. Era la prima volta che l’ho affrontato. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi», ha commentato l’altoatesino dopo il match contro il 19enne.🔗 Leggi su Open.online

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