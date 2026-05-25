La raccattapalle sviene durante Rublev-Buse al Roland Garros | si sente male per il troppo caldo

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match tra Rublev e Buse a Roland Garros, una raccattapalle è svenuta a causa del caldo intenso. La partita è stata temporaneamente interrotta mentre il personale interveniva. La situazione si è verificata in un contesto di condizioni climatiche molto calde, già discusse prima dell'inizio del torneo. Non ci sono altre informazioni sulle conseguenze per la raccattapalle.

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La partita tra Rublev e Buse è stata interrotta perché la raccattapalle si è sentita male: è svenuta a causa del caldo torrido di Parigi, un tema di discussione prima dell'inizio del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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