Roland Garros Djokovic | Sconfitta dura per me Qui anno prossimo? Non lo so

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, durante il torneo di Roland Garros, Novak Djokovic ha commentato la sua sconfitta, definendola dura. Ha aggiunto di non sapere se tornerà l’anno prossimo a partecipare. Il tennista ha espresso delusione per l’esito della partita senza approfondire i motivi o i piani futuri. La sua presenza nel torneo si ferma qui, con le parole rivolte al pubblico e ai media.