Roland Garros Djokovic | Sconfitta dura per me Qui anno prossimo? Non lo so
Venerdì 29 maggio, durante il torneo di Roland Garros, Novak Djokovic ha commentato la sua sconfitta, definendola dura. Ha aggiunto di non sapere se tornerà l’anno prossimo a partecipare. Il tennista ha espresso delusione per l’esito della partita senza approfondire i motivi o i piani futuri. La sua presenza nel torneo si ferma qui, con le parole rivolte al pubblico e ai media.
(Adnkronos) – Novak Djokovic 'rosica' al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista serbo è stato eliminato da Joao Fonseca nel terzo turno dello Slam di Parigi, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set, dove il brasiliano è riuscito a rimontarlo dopo aver perso i primi due parziali. In conferenza stampa, un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
HILARIOUS Novak Djokovic pays tribute to Carlos Alcaraz after Australian Open final heartbreak
Notizie e thread social correlati
Valentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: “Fa sempre così”Dopo la vittoria al Roland Garros, Djokovic è stato criticato da un avversario per un comportamento ritenuto provocatorio.
Roland Garros: impresa di Fonseca, rimonta Djokovic e lo eliminaAl Roland Garros 2026, Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno da Joao Fonseca, un diciannovenne.
Temi più discussi: Valentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: Fa sempre così; Sinner eliminato al 2° turno: i numeri di una sconfitta scioccante; Sinner 36-2 in stagione. Nole a Parigi 2011 con 37-0; Sinner, la nobiltà di una sconfitta in una trappola annunciata.
La sconfitta di oggi contro João Fonseca è solo la seconda volta in carriera in cui Djokovic ha perso un match dopo essere stato avanti di due set a zero. Questa cosa è senza senso. La prima avvenne contro Jürgen Melzer, sempre al Roland Garros, nel 2010. x.com
La sconfitta di oggi contro João Fonseca è solo la seconda volta in carriera in cui Djokovic ha perso un match dopo essere stato avanti di due set a zero. Questa cosa è senza senso. La prima avvenne contro Jürgen Melzer, sempre al Roland Garros, nel 2010. facebook
LIVE French Open Roland Garros ATP Day One | Novak Djokovic inizia la sua ricerca del 25° Grand Slam mentre Zverev e Fritz iniziano le loro campagne reddit
Tennis, Roland Garros, ribaltone in quota senza Sinner: sfida Zverev-Djokovic per il titolo, l’Italia si affida a Cobolli e BerrettiniUn colpo di scena, nella maniera più inattesa. Jannik Sinner lascia il Roland Garros dopo la sconfitta in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo, a causa di problemi fisici quando – nel terzo set – e ... napolimagazine.com
Valentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: Fa sempre cosìDjokovic ha battuto il francese ma più del match a far discutere sono stati il battibecco con il pubblico e il gesto sarcastico nei confronti dell'avversario ... fanpage.it