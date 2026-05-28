Valentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros | Fa sempre così

Dopo la vittoria al Roland Garros, Djokovic è stato criticato da un avversario per un comportamento ritenuto provocatorio. L’atleta francese ha commentato che il serbo “fa sempre così” in situazioni simili. Durante il match, Djokovic ha avuto un battibecco con il pubblico e ha mostrato un gesto sarcastico nei confronti dell’avversario, attirando l’attenzione su queste azioni più che sulla partita stessa.

Djokovic ha battuto il francese ma più del match a far discutere sono stati il battibecco con il pubblico e il gesto sarcastico nei confronti dell'avversario. Royer punge: "L'ho visto lamentarsi un po'.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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