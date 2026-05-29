Roland Garros Djokovic eliminato | Fonseca firma l’impresa dopo quasi cinque ore

Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno di Roland Garros dopo una partita durata quasi cinque ore contro il brasiliano Joao Fonseca. Dopo la vittoria di Sinner, anche il serbo ha lasciato il torneo. La sfida si è conclusa con la sconfitta di Djokovic, che non ha superato il brasiliano. La partita è terminata nel tardo pomeriggio, lasciando il torneo senza uno dei favoriti.

Clamoroso al Roland Garros! Dopo Sinner anche Novak Djokovic saluta il torneo al terzo turno dopo una battaglia durata quasi cinque ore contro il brasiliano Joao Fonseca. Il diciannovenne sudamericano ha rimontato due set di svantaggio e si è imposto con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, completando una delle sorprese più importanti di questa edizione dello Slam parigino. Per il campione serbo, che ha compiuto da poco 39 anni, svanisce così la possibilità di conquistare il venticinquesimo titolo Slam della carriera. Fonseca, invece, conferma definitivamente il suo talento emergente e conquista gli ottavi di finale dopo una prova di enorme personalità contro uno dei più grandi giocatori della storia del tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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DJOKOVIC ELIMINATO DA FONSECA!!! UFFICIALE: AVREMO UN NUOVO VINCITORE SLAM!

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Sinner è scoppiato, fuori dal roland garros !!!! reddit

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