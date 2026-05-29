Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno di Roland Garros dopo una partita di quasi cinque ore contro il brasiliano Joao Fonseca. La sconfitta segue quella di Sinner, e non è ancora chiaro se il tennista serbo parteciperà alla prossima edizione del torneo.

Clamoroso al Roland Garros! Dopo Sinner anche Novak Djokovic saluta il torneo al terzo turno dopo una battaglia durata quasi cinque ore contro il brasiliano Joao Fonseca. Il diciannovenne sudamericano ha rimontato due set di svantaggio e si è imposto con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, completando una delle sorprese più importanti di questa edizione dello Slam parigino. Per il campione serbo, che ha compiuto da poco 39 anni, svanisce così la possibilità di conquistare il venticinquesimo titolo Slam della carriera. Fonseca, invece, conferma definitivamente il suo talento emergente e conquista gli ottavi di finale dopo una prova di enorme personalità contro uno dei più grandi giocatori della storia del tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roland Garros, Djokovic eliminato contro Fonseca: “Non so se l’anno prossimo ci sarò”

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DJOKOVIC ELIMINATO DA FONSECA!!! UFFICIALE: AVREMO UN NUOVO VINCITORE SLAM!

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Anche Novak Djokovic è stato eliminato dal Roland Garros x.com

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