ATP Miami 2026 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!

Durante il torneo ATP Miami 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono riusciti a qualificarsi per le semifinali nel tabellone di doppio maschile. I due atleti hanno ottenuto la vittoria in precedenti match, avanzando così alla fase successiva della competizione. La loro presenza tra le ultime quattro coppie si è concretizzata dopo aver superato gli avversari negli incontri disputati finora.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso in Florida (Stati Uniti): gli azzurri sconfiggono la coppia numero 3 del seeding, formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, con lo score di 7-5 5-7 10-6 in un’ora e 43 minuti di gioco. Al penultimo atto la coppia italiana affronterà i vincitori del match tra Austin Krajicek Nikola Mektic e Sander Arends John Patrick Smith, in programma nella tarda serata italiana di oggi. Nel primo set gli azzurri mancano quattro palle break consecutive nel secondo game, in cui si erano portati sullo 0-40 in risposta, poi nel quinto gioco sono proprio loro a doversi rifugiare al deciding point. 🔗 Leggi su Oasport.it

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