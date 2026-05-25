Nella giornata di Roland Garros 2026, le teste di serie femminili hanno vinto senza grandi sorprese. Rybakina e Swiatek hanno confermato il loro percorso, mentre Svitolina ha rischiato di uscire. Zheng Qinwen è stata eliminata, lasciando il torneo. La giornata si è conclusa con poche novità rispetto alle aspettative.

Calato il sipario sulla giornata dedicata al singolare femminile del Roland Garros. Poche le sorprese emerse dai risultati, ma non sono mancati gli spunti di interesse. Su tutti, le vittorie autorevoli di Elena Rybakina e Iga Swiatek, che hanno inaugurato in modo convincente il proprio percorso nella parte bassa del tabellone parigino. La kazaka, numero 2 del mondo, si è imposta con grande autorità sulla slovena Veronika Erjavec (n.84 WTA) con il punteggio di 6-2 6-2. Rybakina affronterà al secondo turno l’ucraina Yuliia Starodubtseva. Missione compiuta anche per Swiatek, numero 3 del ranking mondiale, che ha lasciato appena tre game all’australiana Emerson Jones (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Rybakina, Swiatek e le favorite vincono. Rischia Svitolina, eliminata Qinwen Zheng

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Roland Garros 2026 — the tournament starts! Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek

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