Quattro tennisti italiani sono in programma al Roland Garros oggi, giovedì 28 maggio 2026, oltre a Jannik Sinner. Tra loro ci sono un giocatore proveniente dalla qualificazione e tre testa di serie. Gli incontri si svolgeranno sui campi principali e sui campi secondari del torneo. Gli orari delle partite sono stati comunicati e saranno trasmessi su canali dedicati e piattaforme online. La giornata prevede anche match di doppio e incontri di qualificazione.

Parigi, 28 maggio 2026 – Oltre a Jannik Sinner, saranno altri quattro gli azzurri di scena al Roland Garros 2026 nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, atteso dal duello sul Campo 7, a partire dalle 11, con Wu Yibing. Se il tennista toscano al primo turno ha battuto Andrea Pellegrino nel derby, il classe '99 cinese è reduce dall'affermazione ai danni dell'americano Marcos Giron. I due si sono già sfidati durante lo scorso Atp Acapulco (vinto proprio dal nostro portacolori): il match, valevole per i quarti di finale del torneo messicano, ha sorriso all'italiano, che ha mandato al tappeto l'avversario con il risultato di 7-6, 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2026, da Darderi a Berrettini: orari e dove vedere gli italiani oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Darderi e gli altri azzurri al Roland Garros 2026: orari e dove vedere in tv tutte le gare

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orari e dove vederliOggi al Roland Garros 2026 sono in gioco tre tennisti italiani nel tabellone maschile.

Temi più discussi: Tabellone Roland Garros 2026 · Con chi gioca Jannik Sinner e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP; Roland Garros: Paolini e Berrettini aprono alle 11, poi il derby Cobolli-Pellegrino; Roland Garros al via, la guida completa; Roland Garros, Sinner fa l’esordio con Tabur: in semifinale può trovare ancora Medvedev | Il tabellone degli italiani.

Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 28 Maggio 2026. Si inizia da Sinner e si finisce con Matteo Berrettini in prima serata. 5 azzurri in campo in singolare x.com

[OC] Punto per Punto - Guarda qualsiasi partita del Roland-Garros 2026 indietro, punto per punto animato reddit

Roland Garros 2026 oggi: orari 28 maggio, tv, streaming, italiani in campoSi completano il secondo turno dei tabelloni di singolare ed il primo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, giovedì 28 maggio, ... oasport.it

Roland Garros 2026, da Darderi a Berrettini: orari e dove vedere gli italiani oggiParigi, 28 maggio 2026 – Oltre a Jannik Sinner, saranno altri quattro gli azzurri di scena al Roland Garros 2026 nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Il primo a scendere in campo sarà Flavio ... sport.quotidiano.net