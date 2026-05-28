Roland Garros 2026 da Darderi a Berrettini | orari e dove vedere gli italiani oggi
Quattro tennisti italiani sono in programma al Roland Garros oggi, giovedì 28 maggio 2026, oltre a Jannik Sinner. Tra loro ci sono un giocatore proveniente dalla qualificazione e tre testa di serie. Gli incontri si svolgeranno sui campi principali e sui campi secondari del torneo. Gli orari delle partite sono stati comunicati e saranno trasmessi su canali dedicati e piattaforme online. La giornata prevede anche match di doppio e incontri di qualificazione.
Parigi, 28 maggio 2026 – Oltre a Jannik Sinner, saranno altri quattro gli azzurri di scena al Roland Garros 2026 nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, atteso dal duello sul Campo 7, a partire dalle 11, con Wu Yibing. Se il tennista toscano al primo turno ha battuto Andrea Pellegrino nel derby, il classe '99 cinese è reduce dall'affermazione ai danni dell'americano Marcos Giron. I due si sono già sfidati durante lo scorso Atp Acapulco (vinto proprio dal nostro portacolori): il match, valevole per i quarti di finale del torneo messicano, ha sorriso all'italiano, che ha mandato al tappeto l'avversario con il risultato di 7-6, 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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