Roland Garros 2026 oggi | orari 29 maggio tv streaming italiani in campo

Oggi al Roland Garros si disputeranno le partite di singolare maschile e femminile, con orari ancora da confermare. La giornata segue un giovedì che ha visto numerosi incontri e sorprese, e si prevede un programma intenso. La copertura sarà disponibile in diretta TV e streaming, con diversi incontri trasmessi sui canali ufficiali. Sono in campo anche alcuni italiani, pronti a confrontarsi negli incontri principali.

Dopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non posso sotto qualsiasi punto di vista. Del resto, l’ordine di gioco e quel che è rimasto nelle due parti basse dei tabelloni si prestano a tali questioni. Ma andiamo con ordine. Sul centrale si parte dal derby polacco Linette-Swiatek, si continua con un interessante Andreeva-Bouzkova (anche perché la ceca è in condizione e l’ha fatto vedere), ma la grande attesa è per Fonseca-Djokovic, il futuro contro l’ancora presente. In sessione serale per Alexander Zverev c’è il beniamino di casa Quentin Halys. 🔗 Leggi su Oasport.it

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