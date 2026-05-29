Roland Garros 2026 oggi | orari 29 maggio tv streaming italiani in campo
Oggi al Roland Garros si disputeranno le partite di singolare maschile e femminile, con orari ancora da confermare. La giornata segue un giovedì che ha visto numerosi incontri e sorprese, e si prevede un programma intenso. La copertura sarà disponibile in diretta TV e streaming, con diversi incontri trasmessi sui canali ufficiali. Sono in campo anche alcuni italiani, pronti a confrontarsi negli incontri principali.
Dopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non posso sotto qualsiasi punto di vista. Del resto, l’ordine di gioco e quel che è rimasto nelle due parti basse dei tabelloni si prestano a tali questioni. Ma andiamo con ordine. Sul centrale si parte dal derby polacco Linette-Swiatek, si continua con un interessante Andreeva-Bouzkova (anche perché la ceca è in condizione e l’ha fatto vedere), ma la grande attesa è per Fonseca-Djokovic, il futuro contro l’ancora presente. In sessione serale per Alexander Zverev c’è il beniamino di casa Quentin Halys. 🔗 Leggi su Oasport.it
SINNER-ALCARAZ FINALE MONTECARLO: ORARIO, TV E STREAMING GRATIS PER TUTTI
Notizie e thread social correlati
Roland Garros 2026 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in campoOggi sono iniziati i match del primo giorno di Roland Garros 2026, che si svolge dal 24 maggio e durerà fino al 7 giugno.
Roland Garros 2026 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in campoOggi si gioca la seconda giornata del tabellone principale di Roland Garros 2026.
Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 26 maggio · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all'ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi; Giovedì azzurro a Parigi: il programma; Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 28 maggio · Tennis ATP e WTA.
ROLAND GARROS | Sinner: Non sono un robot, oggi non vedevo la via d'uscita. A metà del terzo set mi è arrivata una botta, è andata così #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/05/28/roland-garros-crollo-di-sinner-a-parigi-si-sente-male-ed-e-eli facebook
Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com
[OC] Punto per Punto - Guarda qualsiasi partita del Roland-Garros 2026 indietro, punto per punto animato reddit
Roland Garros diretta: Cinà, Sonego e Paolini eliminati. Djokovic avanza. Orari e dove vedere il torneo in tv e streamingIl Roland Garros ha emesso i primi verdetti e oggi ci saranno altre parte in programma. Cinà e Sonego affrontano de Jong e Paul per il secondo turno del singolare maschile, mentre ... ilmattino.it
Roland Garros 2026 oggi: orari 29 maggio, tv, streaming, italiani in campoDopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non ... oasport.it