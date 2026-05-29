Novak Djokovic e João Fonseca si affrontano oggi al terzo turno di Roland Garros 2026. È la prima volta che i due giocano uno contro l’altro in un match ufficiale. L’incontro si svolge sul campo centrale Philippe-Chatrier. Chi vince avrà accesso agli ottavi di finale, dove affronterà uno tra Casper Ruud e Tommy Paul. La partita è trasmessa in diretta.

Novak Djokovic e João Fonseca sono i protagonisti del big match di giornata del Roland Garros 2026. Il serbo e il brasiliano si sfidano (per la prima volta in carriera) al terzo turno dello Slam di Parigi sul Philippe-Chatrier, chi vince vola agli ottavi contro uno tra Casper Ruud e Tommy Paul. Nole e João hanno 20 anni di differenza e rappresentano due generazioni diverse: da una parte c’è chi ha fatto la storia del tennis mondiale e dall’altra chi potrebbe farla, dato che il 19enne di Rio de Janeiro (oggi n°30 del ranking) è considerato una futura stella Atp. Djokovic-Fonseca: il match in diretta Inizio diretta: 290526 16:00 Fine diretta: 290526 19:00 16:05 290526 Break di Djokovic Subito break in avvio di partita per Djokovic che si porta sull’1-0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Djokovic-Fonseca in campo: il match in diretta

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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