LIVE Djokovic-Fonseca Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

A pochi minuti dall'inizio, i due giocatori sono in campo per il match di Roland Garros 2026. Non ci sono partite precedenti tra loro. L'incontro si svolge sulla terra battuta del torneo francese, con i giocatori pronti a scendere in campo. Le condizioni di gioco sono state descritte come buone, e i due atleti si stanno riscaldando prima dell'inizio ufficiale. La partita è attesa da molti appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:51 Non ci sono precedenti tra i due, ci sono bensì la bellezza di 20 anni di differenza tra il 2006 brasiliano e il classe 86 serbo! 15:44 Bellissimo scontro generazionale tra il 25 volte campione Slam e il predestinato brasiliano, il match promette di essere uno dei più belli del torneo per qualità di gioco e per equilibrio! 15:40 Chiude Andreeva e lascia strada libera a Nole Djokovic e a Joao Foseca, match di cartello di oggi! 14:52 Andreeva-Bouzkova 6-4, poi Djokovic-Fonseca! 13:48 Swiatek b. Linette 6-4, 6-4! Ora Andreeva e poi il match di giornata. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida imperdibile di 3° turno al Roland Garros 2026 che vede di fronte Novak DJOKOVIC a Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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