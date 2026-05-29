Il match tra Djokovic e Fonseca è iniziato sul campo principale di Roland Garros 2026. I due tennisti sono entrati in campo pochi minuti fa, mentre il pubblico si è subito radunato in tribuna. La partita si sta svolgendo sotto il sole di fine pomeriggio, con Djokovic che serve per il primo set. La folla si è riversata sulle tribune, pronta a seguire ogni punto. Gli spettatori continuano ad arrivare, creando un’atmosfera di attesa intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Giocatori in campo a minuti, la folla accorre sul Court Philippe Chatrier! 15:51 Non ci sono precedenti tra i due, ci sono bensì la bellezza di 20 anni di differenza tra il 2006 brasiliano e il classe 86 serbo! 15:44 Bellissimo scontro generazionale tra il 25 volte campione Slam e il predestinato brasiliano, il match promette di essere uno dei più belli del torneo per qualità di gioco e per equilibrio! 15:40 Chiude Andreeva e lascia strada libera a Nole Djokovic e a Joao Foseca, match di cartello di oggi! 14:52 Andreeva-Bouzkova 6-4, poi Djokovic-Fonseca! 13:48 Swiatek b. Linette 6-4, 6-4! Ora Andreeva e poi il match di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziato il match

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Novak Djokovic vs Joao Fonseca Roland Garros 3rd Round Preview | TC Live

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