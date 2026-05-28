Chi diventa il favorito per vincere il Roland Garros 2026 dopo l'eliminazione di Sinner secondo l'IA

Dopo l'eliminazione di Sinner, l'Intelligenza Artificiale indica che il favorito per vincere il Roland Garros 2026 potrebbe essere uno tra Zverev e Djokovic. Le previsioni si basano sui dati delle recenti prestazioni e sulle performance passate dei due giocatori nel torneo. Al momento, non ci sono altre indicazioni ufficiali o pronostici complementari pubblicati. La competizione prosegue con questi due atleti come principali candidati.

Sinner fuori dal Roland Garros, chi è il nuovo favorito per la vittoria? Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale su Zverev e Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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