Mapplethorpe a Roma | le forme della bellezza

Da ezrome.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa: La grande mostra retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, un’immersione nell’opera di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.. Dove e Quando: Al Museo dell’Ara Pacis di Roma, dal 29 maggio al 4 ottobre 2026.. Perché: Per riscoprire l’incredibile rigore formale dell’artista americano attraverso oltre duecento scatti, arricchiti da un nucleo inedito pensato appositamente per il pubblico della Capitale.. L’eterna e affascinante ricerca della perfezione visiva approda nel cuore pulsante della Capitale, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per confrontarsi con il genio di uno degli artisti più controversi e influenti del Ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

mapplethorpe a roma le forme della bellezza
© Ezrome.it - Mapplethorpe a Roma: le forme della bellezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza - VIDEO LIS | Andy Warhol

Video Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza - VIDEO LIS | Andy Warhol

Notizie e thread social correlati

Il corpo come linguaggio. Robert Mapplethorpe e le forme del desiderioA Palazzo Reale a Milano è aperta fino al 17 maggio 2026 una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, artista noto per le sue fotografie che esplorano...

'Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà': Valeria Verdolini presenta il suo ultimo libroA Ferrara si apre una nuova iniziativa culturale intitolata ‘Officine di parola’, promossa da Officine Europa in collaborazione con diversi enti...

Temi più discussi: A Roma le forme della bellezza di Robert Mapplethorpe; Fiori, corpi, nature morte: a Roma arriva Robert Mapplethorpe; Al Museo dell’Ara Pacis la retrospettiva su Robert Mapplethorpe e la forma della bellezza; Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza.

mapplethorpe a roma leRobert Mapplethorpe era la stellina blu di Patti Smith: la mostra all’Ara Pacis riscopre la sua fotografia classicistaIl Museo dell’Ara Pacis ospita l'esposizione dal 29 maggio al 4 ottobre: una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano ... farodiroma.it

Fiori, corpi, nature morte: a Roma arriva Robert MapplethorpeRoma - La bellezza per Robert Mapplethorpe ha la forma di corpi, visi, nature morte scolpiti nello spazio attraverso l’obiettivo della sua Hasselblad. Più che scioccare il mondo il fotografo americano ... arte.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web