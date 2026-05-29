Cosa: La grande mostra retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, un’immersione nell’opera di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.. Dove e Quando: Al Museo dell’Ara Pacis di Roma, dal 29 maggio al 4 ottobre 2026.. Perché: Per riscoprire l’incredibile rigore formale dell’artista americano attraverso oltre duecento scatti, arricchiti da un nucleo inedito pensato appositamente per il pubblico della Capitale.. L’eterna e affascinante ricerca della perfezione visiva approda nel cuore pulsante della Capitale, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per confrontarsi con il genio di uno degli artisti più controversi e influenti del Ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mapplethorpe a Roma: le forme della bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza - VIDEO LIS | Andy Warhol

Notizie e thread social correlati

Il corpo come linguaggio. Robert Mapplethorpe e le forme del desiderioA Palazzo Reale a Milano è aperta fino al 17 maggio 2026 una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, artista noto per le sue fotografie che esplorano...

'Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà': Valeria Verdolini presenta il suo ultimo libroA Ferrara si apre una nuova iniziativa culturale intitolata ‘Officine di parola’, promossa da Officine Europa in collaborazione con diversi enti...

Temi più discussi: A Roma le forme della bellezza di Robert Mapplethorpe; Fiori, corpi, nature morte: a Roma arriva Robert Mapplethorpe; Al Museo dell’Ara Pacis la retrospettiva su Robert Mapplethorpe e la forma della bellezza; Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza.

Mapplethorpe mai visto: all’Ara Pacis si svelano le forme della bellezza roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Robert Mapplethorpe era la stellina blu di Patti Smith: la mostra all’Ara Pacis riscopre la sua fotografia classicistaIl Museo dell’Ara Pacis ospita l'esposizione dal 29 maggio al 4 ottobre: una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano ... farodiroma.it

Fiori, corpi, nature morte: a Roma arriva Robert MapplethorpeRoma - La bellezza per Robert Mapplethorpe ha la forma di corpi, visi, nature morte scolpiti nello spazio attraverso l’obiettivo della sua Hasselblad. Più che scioccare il mondo il fotografo americano ... arte.it