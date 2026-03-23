di Lorenzo Vezzaro Primavera Inter, la cura Carbone funziona: Marello e Bovio firmano il 3-2 in una domenica di pura adrenalina a Interello che rilancia le ambizioni playoff. La formazione Under 20 dei nerazzurri torna a ruggire in campionato, regalandosi un successo vitale tra le mura amiche. Dopo una settimana emotivamente logorante, i ragazzi guidati da Benito Carbone hanno dimostrato una dote fondamentale: la resilienza. Sotto di due reti contro la Lazio, i meneghini hanno ribaltato il match nel finale, confermando che il nuovo corso tecnico ha portato la grinta necessaria per l’assalto finale alla stagione. Tra Youth League e riscatto in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone

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PRIMAVERA | Inter - Lazio 3-2: i nerazzurri vincono in rimonta al 95'È una beffa atroce quella subita dalla Lazio Primavera, che proprio allo scadere perde 3-2 in rimonta sul campo dell’Inter. Nel primo tempo, i biancocelesti sono ... lalaziosiamonoi.it

Diretta | Inter Lazio Primavera (risultato finale 3-2): Bovio per 3 punti all’ultimo respiro! (22 marzo 2026)Diretta Inter Lazio Primavera streaming video tv: info e probabili formazioni da Milano per il trentunesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Dopo Torino e l’eliminazione dalla Youth League, serviva una risposta. E risposta è stata. A Interello l’Inter Primavera ribalta tutto: sotto 0-2, rigore sbagliato, partita complicata…ma nella ripresa cambia tutto. Zouin accende la rimonta Marello non trema facebook

Vittoria per 2-0 della nostra Primavera in trasferta contro l’Inter. In gol Farrugia e Testa. Brave, ragazze! #ASRomaFemminile x.com