Lazio Sarri resta o lascia la panchina? Lo scenario sembra ormai definito

La Lazio si prepara a decidere il proprio futuro in panchina, con Maurizio Sarri che sembra ormai prossimo a lasciare il ruolo di allenatore. La società e il tecnico hanno avuto incontri nelle ultime settimane, mentre si fa sempre più insistente la possibilità di un cambiamento. La situazione attuale rimane incerta, con poche soluzioni ufficiali e molte domande aperte sulla continuità della guida tecnica.

Chi guiderà la Lazio la prossima stagione? Quali sono i rapporti tra Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri? Lo scenario sembra ormai chiaro Un presente ricco di incognite ed un futuro tutto da scrivere; ma con poche certezze all’orizzonte. Maurizio Sarri sarà ancora il tecnico della Lazio nella prossima stagione? L’interrogativo resta ancora avvolto nel mistero: al pari di tante altre domande che aleggiano intorno al club biancoceleste. La Lazio si appresta a chiudere una stagione anonima: l’unico sussulto, anzi.l’unica ancora di salvezza alla quale si aggrappa una tifoseria delusa e in piena contestazione, è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta (si parte dal 2-2 della gara d’andata, disputata allo stadio Olimpico di Roma). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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