Inter Primavera Lecce Carbone festeggia | Non era facile per questi motivi ma meritiamo di andare ai playoff

L’Inter Primavera ha ottenuto una vittoria in casa contro il Lecce nella 34ª giornata di campionato, permettendogli di agganciare la zona playoff. Il tecnico Carbone ha commentato la prestazione, sottolineando che non è stato semplice raggiungere questo risultato per vari motivi, ma ha comunque affermato che la squadra merita di partecipare ai playoff. La partita si è conclusa con il team di casa che ha festeggiato il successo.

di Paolo Moramarco Inter Primavera Lecce, Carbone festeggia il successo interno contro il Lecce della 34a giornata di campionato con l’aggancio alla zona playoff. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce nella 34a giornata di Serie A, Benito Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando il valore dell’avversario e la crescita mostrata dal gruppo, soprattutto nella ripresa. Un successo importante, ottenuto anche grazie al contributo dei più giovani, che rafforza le ambizioni in chiave playoff. LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Non era facile, perché questa è una squadra con giocatori già formati di un certo livello.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Lecce, Carbone festeggia: «Non era facile per questi motivi, ma meritiamo di andare ai playoff» Fischi a BASTONI durante LECCE-INTER: la ricostruzione della serata | Vamos | DAZN Notizie correlate Leggi anche: Borussia Inter, conferenza Chivu: “L’obiettivo era la top 8, ma abbiamo ciò che meritiamo. Lautaro…” Cesena Inter Primavera, sconfitta per i ragazzi di Carbone: succede tutto nel primo tempoRinnovo Calhanoglu, spunta il retroscena con Chivu: grande rapporto tra i due, il tecnico ha chiesto questa cosa al turco Muharemovic Inter, c’è un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primavera, l’Inter di Carbone ospita domenica il Lecce: la designazione arbitrale; Inter-Lecce Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera 1 – Risultati 33° turno e classifica aggiornata; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati. Primavera - Tre punti pesantissimi per l'Inter: Carrara-gol e Lecce battuto 1-0L'Inter Primavera cresce nel secondo tempo e porta a casa tre punti fondamentali, battendo il Lecce 1-0. Dopo un primo tempo in cui avevano fatto meglio i salentini, con la traversa al 20' ... fcinternews.it Diretta | Inter Lecce Primavera (risultato finale 1-0): Carrara vale la sesta posizione! (19 aprile 2026)Analisi della diretta Inter Lecce, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Vittoria di carattere per l'#InterPrimavera di #Carbone: 1-0 al #Lecce e aggancio al quinto posto! #Internews24 facebook PRIMAVERA, INTER-LECCE 1-0 (70' Carrara) El Mahboubi salta il suo marcatore sulla sinistra, palla bassa al centro e arriva la zampata di Carrara x.com