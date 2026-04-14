L’eclettico direttore d’orchestra Enrico Melozzi reduce dal suo decimo Festival di Sanremo torna a Como
Il 19 aprile 2026 alle ore 17.00, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi torna a dirigere l’Orchestra Notturna Clandestina al Teatro Sociale di Como. L’evento prevede anche la presenza del pianista Giuseppe Andaloro come solista. Melozzi, noto per aver partecipato al suo decimo Festival di Sanremo, sarà sul palco per un concerto che si svolgerà nella città lombarda.
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 17.00, grande ritorno al Teatro Sociale di Como per Enrico Melozzi alla guida dell’Orchestra Notturna Clandestina, con la partecipazione del pianista Giuseppe Andaloro in qualità di solista. Compositore, eclettico polistrumentista e direttore d’orchestra, Enrico.🔗 Leggi su Quicomo.it
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