L'Inter ha ottenuto una doppietta casalinga grazie a tre giocatori che hanno ritrovato fiducia e forma sotto la guida di Cristian Chivu. Il tecnico ha preso in mano la squadra e ha portato a risultati positivi, con i tre calciatori che hanno segnato e contribuito alla vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i nerazzurri, evidenziando un cambiamento nelle prestazioni collettive della squadra. La gestione di Chivu ha portato a un miglioramento complessivo del gioco.

"> Cristian Chivu e la Rivoluzione dell’Inter. Il 13 maggio 2026, Cristiano Chivu, allenatore dell’FC Internazionale Milano, ha mostrato tutta la sua emozione durante la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma. L’Inter ha trionfato con un convincente 2-0, portando a casa un meritato doppio successo domestico. Questo risultato è speciale per Chivu, che sta vivendo la sua prima stagione completa come allenatore in Serie A. Un’Inter Rinata: Il Ruolo Chiave di Chivu. La trasformazione dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu ha portato a un rinnovamento significativo di tre giocatori che avevano faticato a trovare spazio e forma ai tempi di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter: doppietta domestica grazie ai tre giocatori rinati con Chivu.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Capello: "Chivu è stato decisivo per lo scudetto dell'Inter. Ha ridato fiducia ai giocatori"S e questo scudetto dell’Inter avesse un volto in particolare, per Fabio Capello, che il titolo in Serie A l’ha vinto sia da giocatore che da...

Inter, Larissa Iapichino alla Pinetina: l'incontro con Chivu e i giocatoriLarissa Iapichino, argento europeo nel salto in lungo, è stata ospite dell’Inter ad Appiano Gentile: guarda l’incontro con Chivu e la squadra neo...

Un’ottima Inter schianta per 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di LautaroL’Inter conferma in Europa come abbia metabolizzato la sconfitta nel derby d’Italia. Dopo il 2-0 con il quale aveva piegato il Cagliari, l’undici di Chivu prende a pallonate lo Slavia Praga e si porta ... ilgiornale.it

Inter, non solo Pio Esposito: Spinaccè fa doppietta e lancia l'Under 23 al terzo posto in Serie CGrazie a una doppietta dell'attaccante classe 2006, la seconda squadra nerazzurra centra la quarta vittoria di fila e vola a 5 punti dalla vetta della classifica nel girone A. Pio Esposito chiama, ... calciomercato.com