Bologna Inter spazio ai giovani | Chivu prepara una formazione sperimentale Chi ha già giocato e chi può esordire

L’Inter si appresta a sfidare il Bologna con un ampio turnover, secondo quanto annunciato dal tecnico Chivu. La formazione potrebbe vedere molti giocatori meno utilizzati in passato o giovani provenienti dal settore giovanile. Tra i convocati ci sono alcuni che hanno già esordito in prima squadra, mentre altri potrebbero esordire in questa occasione. La partita rappresenta un’opportunità per testare nuovi elementi e verificare le possibilità di inserimento in un contesto di campionato.

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