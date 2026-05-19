Bologna Inter spazio ai giovani | Chivu prepara una formazione sperimentale Chi ha già giocato e chi può esordire
L’Inter si appresta a sfidare il Bologna con un ampio turnover, secondo quanto annunciato dal tecnico Chivu. La formazione potrebbe vedere molti giocatori meno utilizzati in passato o giovani provenienti dal settore giovanile. Tra i convocati ci sono alcuni che hanno già esordito in prima squadra, mentre altri potrebbero esordire in questa occasione. La partita rappresenta un’opportunità per testare nuovi elementi e verificare le possibilità di inserimento in un contesto di campionato.
di Alberto Petrosilli Contro il Bologna possibile turnover massiccio per l’Inter scudettata di Chivu: occasione per l’U23 nerazzurra. L’Inter si prepara ad affrontare il Bologna con una formazione profondamente diversa dal solito. L’idea di Cristian Chivu sarebbe infatti quella di concedere riposo a molti dei giocatori destinati a partecipare ai prossimi Mondiali, preservando energie e condizioni fisiche in vista dell’impegno internazionale. L’unica eccezione dovrebbe essere Lautaro Martínez, pronto comunque a guidare la squadra anche nell’ultima uscita stagionale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Una scelta che potrebbe spalancare le porte a diversi giovani provenienti dall’Under 23 e dal settore giovanile nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
BOLOGNA-INTER 1-1 (4-3 dopo cdr): CHIVU SBAGLIA, ITALIANO NO
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