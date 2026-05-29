Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcune salsicce a causa di un rischio chimico. È stato vietato assolutamente il consumo di questi prodotti. La comunicazione riguarda un richiamo alimentare che interessa specifici lotti, senza dettagli sulle quantità o sui marchi coinvolti. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei consumatori. Non sono state segnalate intossicazioni o problemi sanitari finora associati a questi prodotti.

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato un nuovo e importante avviso di richiamo alimentare che ha destato notevole attenzione tra i consumatori e gli addetti al settore della sicurezza alimentare. La segnalazione riguarda in modo specifico un lotto di salsicce ciociare piccanti commercializzate sotto il marchio Salprosciutti. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli di routine che vengono effettuati lungo le filiere agroalimentari per garantire la tutela della salute pubblica. Nel corso di queste analisi di laboratorio, gli ispettori sanitari hanno riscontrato un’ anomalia chimica di rilievo all’interno del prodotto, che ha fatto scattare immediatamente le procedure standard di ritiro dal mercato e di allerta per la popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rischio chimico”. Salsicce ritirate dal mercato: vietato assolutamente il consumo

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