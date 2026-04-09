Uova di Pasqua ritirate dal mercato i lotti interessati

Alcune uova di Pasqua con il marchio “Mennella” sono state ritirate dal mercato a causa di un richiamo precauzionale. La decisione è stata presa dopo che è stato riscontrato la presenza di allergeni non indicati in etichetta. I lotti interessati sono stati segnalati alle autorità competenti, che hanno disposto il ritiro dei prodotti coinvolti. La compagnia ha invitato i consumatori a verificare i dettagli sui lotti prima di acquistare.

Alcune uova di Pasqua commercializzate con il marchio “Mennella” sono finite al centro di un richiamo precauzionale dopo la scoperta di possibili allergeni non segnalati in etichetta. Una criticità che assume particolare rilievo per i soggetti celiaci, ai quali viene raccomandato di evitare categoricamente il consumo del prodotto per non incorrere in rischi per la salute. La segnalazione è stata diffusa dal Ministero della Salute tramite il proprio canale ufficiale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare. Questo sistema consente di informare rapidamente i consumatori e di intervenire con tempestività in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza dei prodotti presenti sul mercato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Uova fresche ritirate dal mercato per salmonella, lotti interessati: “Non consumare il prodotto”L'avviso di richiamo alimentare per rischio microbiologico pubblicato sul sito del ministero della Salute: i lotti e il marchio interessato. Uova di Pasqua richiamate dal commercio per allergeni non dichiarati: rischio per celiaci, i lotti interessati“II consumo del prodotto può rappresentare un rischio per le persone allergiche o intolleranti al glutine. Allerta UOVA DI PASQUA: Ritirate dai Supermercati per SALMONELLA Temi più discussi: Uova e coniglietti di Pasqua sotto esame: troppo cadmio e ingredienti sgraditi; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata una fabbrica in provincia di Avellino dopo la denuncia degli studenti; La lista delle uova di cioccolato più particolari e creative per la Pasqua 2026; La Pro Vercelli in visita alla Pediatria del Sant’Andrea porta in dono le uova di Pasqua ai piccoli ricoverati. Uova di Pasqua ritirate dal mercato, i lotti interessatiAlcune uova di Pasqua commercializzate con il marchio Mennella sono finite al centro di un richiamo precauzionale dopo la scoperta di possibili ... dailynews24.it Uova di Pasqua richiamate dal commercio per allergeni non dichiarati: rischio per celiaci, i lotti interessatiII consumo del prodotto può rappresentare un rischio per le persone allergiche o intolleranti al glutine. Invitiamo i consumatori allergici o intolleranti al glutine a non consumare il prodotto e a r ... fanpage.it Tante idee per consumare il CIOCCOLATO AL LATTE delle uova di Pasqua! - facebook.com facebook