Rischio calore Giani anticipa l’ordinanza estiva | Misure a tutela dei lavoratori
Il governatore ha annunciato che sarà emanata un’ordinanza estiva per affrontare il rischio di calore, con l’obiettivo di adottare misure specifiche a tutela dei lavoratori durante i mesi più caldi. La decisione arriva in anticipo rispetto alla stagione estiva e riguarda principalmente le attività svolte all’aperto o in ambienti con alta esposizione alle alte temperature. Non sono stati forniti dettagli sulle norme precise o sulle tempistiche di attuazione.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Rischio calor e, Giani anticipa l’ordinanza estiva: “Misure a tutela dei lavoratori”. Scatta il divieto dalle 12.30 alle 16 nei giorni indicati a rischio, qualora le misure di prevenzione non siano giudicate sufficienti. Con città dal bollino rosso, estate anticipata e caldo africano che imperversa sul Mediterraneo (ed anche sulla Toscana), il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi un’ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all’aperto o in ambienti esposti a forte calore. Fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio, dalle 12.30 alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rischio calore, Giani anticipa lordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratori
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Cronaca - Toscana: rischio calore, il presidente Giani anticipa l’ordinanza estiva; divieto dalle 12.30 alle 16 nei giorni indicati a rischio, qualora le misure di prevenzione non siano giudicate sufficienti. facebook
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