Rischio calore Giani anticipa l’ordinanza estiva | Misure a tutela dei lavoratori

Notizia in breve

Il governatore ha annunciato che sarà emanata un’ordinanza estiva per affrontare il rischio di calore, con l’obiettivo di adottare misure specifiche a tutela dei lavoratori durante i mesi più caldi. La decisione arriva in anticipo rispetto alla stagione estiva e riguarda principalmente le attività svolte all’aperto o in ambienti con alta esposizione alle alte temperature. Non sono stati forniti dettagli sulle norme precise o sulle tempistiche di attuazione.