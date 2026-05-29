Rischio calore Giani anticipa l’ordinanza estiva | Misure a tutela dei lavoratori

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governatore ha annunciato che sarà emanata un’ordinanza estiva per affrontare il rischio di calore, con l’obiettivo di adottare misure specifiche a tutela dei lavoratori durante i mesi più caldi. La decisione arriva in anticipo rispetto alla stagione estiva e riguarda principalmente le attività svolte all’aperto o in ambienti con alta esposizione alle alte temperature. Non sono stati forniti dettagli sulle norme precise o sulle tempistiche di attuazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 29 maggio 2026 –  Rischio calor e, Giani anticipa l’ordinanza estiva: “Misure a tutela dei lavoratori”. Scatta il divieto dalle 12.30 alle 16 nei giorni indicati a rischio, qualora le misure di prevenzione non siano giudicate sufficienti. Con città dal bollino rosso, estate anticipata e caldo africano che imperversa sul Mediterraneo (ed anche sulla Toscana), il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi un’ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all’aperto o in ambienti esposti a forte calore. Fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio, dalle 12.30 alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

rischio calore giani anticipa l8217ordinanza estiva misure a tutela dei lavoratori
© Lanazione.it - Rischio calore, Giani anticipa l’ordinanza estiva: “Misure a tutela dei lavoratori”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rischio calore, Giani anticipa lordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratori

Video Rischio calore, Giani anticipa lordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratori

Notizie e thread social correlati

Caldo da bollino rosso, Giani anticipa l’ordinanza estiva: “Misure a tutela dei lavoratori”Con temperature da bollino rosso e caldo africano, il presidente della regione ha firmato un’ordinanza che introduce misure per tutelare i lavoratori...

Caldo record in Toscana, Giani anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischioIn Toscana, le temperature hanno raggiunto record storici, portando la Regione a firmare un’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde.

Temi più discussi: Rischio calore, Giani anticipa l’ordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratori; La Regione anticipa l’ordinanza che vieta i lavori all’aperto quando fa troppo caldo; Rischio calore eccessivo: la Toscana anticipa il divieto di lavorare nelle ore più calde; Sicurezza sul lavoro, la Toscana anticipa l'ordinanza anti-calore: scatta il divieto nelle ore più calde.

rischio calore giani anticipaRischio calore, il Governatore Giani anticipa l’ordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratoriCon città dal bollino rosso, estate anticipata e caldo africano che imperversa sul Mediterraneo (ed anche sulla Toscana), il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi un’ordinanza che con ... radiosienatv.it

rischio calore giani anticipaIn Toscana torna divieto di lavoro all'aperto se c'è alto rischio caloreII presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato oggi un'ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all'aperto o in ambienti ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web