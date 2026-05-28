Caldo da bollino rosso Giani anticipa l’ordinanza estiva | Misure a tutela dei lavoratori

Con temperature da bollino rosso e caldo africano, il presidente della regione ha firmato un’ordinanza che introduce misure per tutelare i lavoratori esposti al caldo durante l’estate. L’ordinanza prevede specifiche indicazioni per ridurre i rischi legati alle alte temperature. La decisione arriva in un contesto di temperature elevate che interessano anche il territorio regionale, con condizioni climatiche simili a quelle di altre aree del Mediterraneo.

Con città dal bollino rosso, estate anticipata e caldo africano che imperversa sul Mediterraneo, compreso il territorio toscano, il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi un’ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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