Numerosi siti pedopornografici sono stati sequestrati e contenuti generati con intelligenza artificiale sono stati individuati su diverse piattaforme. I dati mostrano un incremento dei casi di minori esposti a contenuti dannosi su internet. Le autorità stanno intensificando le operazioni di monitoraggio e repressione. Le piattaforme digitali sono al centro di interventi per contrastare queste minacce. La presenza di materiale illegale e di contenuti creati con IA si registra in più paesi europei.

I rischi legati ai minori online, seppur ampiamente dibattuti, sono in forte aumento in tutta Europa. Una delle principali ragioni è da ricondurre anche ai contenuti illegali generati dall’intelligenza artificiale. I tempi cambiano e i bambini delle nuove generazioni sono fortemente digitalizzati, abituati a interfacciarsi con un mondo che appare inadatto alla loro età. L’esposizione a contenuti inappropriati o a individui online pericolosi trasforma tutti i minori in potenziali vittime. I dati evidenziato l’entità dei rischi che i minori possono riscontrare online. Basti pensare che il 2025 è stato teatro di oltre 4,5 milioni di segnalazioni riportate ai cosiddetti telefoni amici — servizi telefonici gratuiti co-finanziati dall’Unione europea —, come evidenziano i dati del Better Internet for Kids Hotline Observatory. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rischi per i minori online: in aumento siti pedopornografici e contenuti generati con l’IA

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