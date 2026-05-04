Boom di abusi online | oltre 2,5 milioni di contenuti pedopornografici e più di 8 mila minori vittime di Deepnude nel 2025

Nel 2025, sono stati rilevati oltre 2,5 milioni di contenuti pedopornografici online, con più di 8.000 minori coinvolti in casi di utilizzo di software Deepnude. Questi dati indicano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, evidenziando una diffusione preoccupante di materiali illeciti e di abusi digitali su scala globale. Le autorità e le piattaforme digitali continuano a monitorare e intervenire per contrastare questa situazione.

BOOM DI ABUSI ONLINE: OLTRE 2,5 MILIONI DI CONTENUTI PEDOPORNOGRAFICI E PIÙ DI 8MILA MINORI VITTIME DI DEEPNUDE NEL 2025 4 maggio 2026 - In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sui dati allarmanti emersi dall’attività di monitoraggio e ascolto condotta nel corso del 2025. Numeri che delineano un fenomeno in espansione, sempre più alimentato dalle tecnologie digitali e dall’uso distorto dell’intelligenza artificiale. Nel 2025 sono state segnalate dall’Osservatorio di Meter 785.072 immagini e 1.733.043 video contenenti abusi reali su minori su scala internazionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Boom di abusi online: oltre 2,5 milioni di contenuti pedopornografici e più di 8 mila minori vittime di Deepnude nel 2025 Notizie correlate Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44. Inps, cedolino via email per oltre 3 milioni di pensionati: più di 2 milioni di accessi mensili al servizio onlineAd aprile 2026, sono più di 3 milioni i pensionati che scelgono di ricevere il cedolino pensione tramite posta elettronica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cresce il consumo di alcol in Italia, boom di binge drinker tra le donne: i dati dell’Iss; Boom immobiliare di primavera: 3 errori da non fare prima della proposta d'acquisto; Giornata mondiale per la libertà di stampa, 3 maggio; Monteleone di Puglia, nove liste in un paese da mille abitanti: boom di candidati forestieri. BOOM DI ABUSI ONLINE: OLTRE 2,5 MILIONI DI CONTENUTI PEDOPORNOGRAFICI E PIÙ DI 8MILA MINORI VITTIME DI DEEPNUDE NEL 2025BOOM DI ABUSI ONLINE: OLTRE 2,5 MILIONI DI CONTENUTI PEDOPORNOGRAFICI E PIÙ DI 8MILA MINORI VITTIME DI DEEPNUDE NEL 2025 4 maggio 2026 - In occasione ... ilsipontino.net Allarme shock sui minori: boom del +26.000% dei video di abusi creati con l’IAIl 5 maggio, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, arriva un allarme senza precedenti: nel 2025 le segnalazioni di sospetto materiale di abuso sessuale su min ... giornalelavoce.it Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella rete - facebook.com facebook Sale il prezzo dell’oro. È boom di chi vende per incassare soldi o per nuovi gioielli x.com