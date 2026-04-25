Guerra Usa-Iran tensione alle stelle | Trump ferma i negoziati nuovi fronti aperti in Libano e Iraq

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, con i negoziati diplomatici che sembrano rallentare o interrompersi. Nel frattempo, la regione registra un aumento di azioni militari, minacce e tensioni economiche nei territori di Libano e Iraq. La crisi internazionale si presenta come una delle più complicate degli ultimi anni, con i tentativi di dialogo che si scontrano con un quadro regionale sempre più instabile.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sempre più incerta e frammentata. Da un lato i tentativi diplomatici, che sembrano rallentare o addirittura arenarsi, dall’altro un contesto regionale che continua a peggiorare tra raid, minacce e tensioni economiche. Il nodo principale resta quello dello Stretto di Hormuz, strategico per il traffico energetico globale, mentre sul piano politico si moltiplicano i segnali di distanza tra Teheran e Washington. I contatti indiretti proseguono, ma senza passi avanti concreti: Trump ha annullato la missione in Pakistan dei mediatori, prevista per lunedì. Nel frattempo, il conflitto si allarga anche ad altri scenari, dal Libano all’Iraq, con ripercussioni sempre più evidenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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