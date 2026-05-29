Ripescaggio Italia ai Mondiali il Congo parteciperà in bilico ancora l’Iran | dagli Usa ancora nessun visto concesso
L’Italia è stata ripescata ai Mondiali, mentre il Congo ha ottenuto la qualificazione. L’Iran rimane in bilico, poiché non ha ancora ricevuto i visti dagli Stati Uniti. La federazione calcistica iraniana ha richiesto i permessi da oltre un mese, ma le autorità americane non hanno ancora concesso le autorizzazioni necessarie per le tre partite del girone eliminatorio.
La Federcalcio iraniana ha chiesto da più di un mese i visti alle autorità statunitensi per poter mettere piede nel paese in occasione delle tre partite del girone eliminatorio, ma le autorizzazioni non sono ancora arrivate. Il termine ultimo resta fissato al 15 giugno Meno di due settimane a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran Non una cosa a cui penso molto
Notizie e thread social correlati
Ripescaggio Italia Mondiali 2026, caos Iran: ‘Nessun visto dagli Usa’, la Fifa rischia un caso diplomaticoA meno di un mese dall’inizio dei Mondiali in Nord America, la partecipazione della nazionale iraniana resta in bilico a causa di una questione di...
Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, l'Iran non ha ancora i visti Usa: il nodo delle impronte digitaliLa nazionale iraniana di calcio deve ancora ottenere i visti necessari per partecipare ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti.
Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali 2026, Zampolli riaccende speranze? Ultime news su forfait Iran; Mondiali 2026, il video virale riaccende la suggestione: possibile ripescaggio dell’Italia in caso di esclusione dell’Iran; Mondiali 2026, ripescaggio Italia: ebola in Congo mette a rischio la partecipazione; Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, Paolo Zampolli vuole escludere il Congo dopo l'Iran per il virus Ebola.
Si riaccendono le (ultime) speranze azzurre di un clamoroso ripescaggio ai Mondiali 2026. A rilanciare l’ipotesi di un possibile forfait dell’Iran è stato Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente americano Donald Trump in Italia, intervenuto al podcast Pul x.com
L'ITALIA AI MONDIALI DEVE ANDARCI DA SOLA Queste le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi ai microfoni di ADNKronos, imbeccato sulle possibilità di ripescaggio per gli azzurri dopo i casi Iran e Congo Risposta secca da parte di Abodi, facebook
Italia ripescata ai Mondiali, Trump boccia l’Iran e ci fa sperare: Sorprese possibili. E la Rai chiama a raccolta le sue stelleSecondo il suo braccio destro Paolo Zampolli il presidente USA non sarebbe contento delle ‘condizioni’ imposte dalla Nazionale persiana: cosa succede ... libero.it
Ripescaggio Italia ai Mondiali: in America lanciano un ultimatum alla FIFAScoppia un nuovo caso negli Stati Uniti a pochi giorni dall’inizio del Mondiale di calcio. Oltre ai problemi legati all’Iran (i visti ancora non arrivano e la selezione di Teheran alloggerà in Messico ... sportal.it
So che non centra, ma credo davvero che dovrebbero eliminare il ripescaggio in Conmebol. reddit