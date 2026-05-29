Ripescaggio Italia ai Mondiali il Congo parteciperà in bilico ancora l’Iran | dagli Usa ancora nessun visto concesso

Notizia in breve

L’Italia è stata ripescata ai Mondiali, mentre il Congo ha ottenuto la qualificazione. L’Iran rimane in bilico, poiché non ha ancora ricevuto i visti dagli Stati Uniti. La federazione calcistica iraniana ha richiesto i permessi da oltre un mese, ma le autorità americane non hanno ancora concesso le autorizzazioni necessarie per le tre partite del girone eliminatorio.