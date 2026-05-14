La nazionale iraniana di calcio deve ancora ottenere i visti necessari per partecipare ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti. La questione riguarda il rilascio dei documenti di ingresso, che si è complicato a causa della richiesta di impronte digitali. Finora, i giocatori iraniani non sono riusciti a completare le procedure per ottenere i visti, creando un ostacolo pratico per la loro presenza alla competizione. La situazione evidenzia le difficoltà di coordinamento tra le autorità statunitensi e quelle iraniane.

A meno di un mese dall’inizio dei mondiali di calcio, i calciatori della nazionale dell’Iran non hanno ancora ricevuto i visti per viaggiare negli Stati Uniti, dove giocheranno le partite della prima fase, quella a gironi. Il governo iraniano starebbe avendo problemi a registrare le impronte digitali dei giocatori, procedura che dovrebbe svolgersi ad Ankara, in Turchia, ma che non è ancora avvenuta. Nonostante ciò, continua a non esserci quasi nessuna possibilità di ripescaggio per la nazionale italiana. I calciatori dell'Iran non hanno ancora i visti per gli Usa La questione delle impronte digitali Perché l'Italia non sarà... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, l'Iran non ha ancora i visti Usa: il nodo delle impronte digitali

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