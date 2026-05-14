A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali in Nord America, la partecipazione della nazionale iraniana resta in bilico a causa di una questione di visti. L’Iran non ha ancora ottenuto l’autorizzazione dagli Stati Uniti per entrare nel paese, creando tensione tra le parti coinvolte. La FIFA si trova al centro di questa situazione, che potrebbe sfociare in un caso diplomatico se non si troveranno soluzioni rapide. La vicenda si aggiunge alle complicazioni legate alla fase di ripescaggio e alle decisioni sul torneo.

La nazionale iraniana non ha ancora ricevuto l’autorizzazione per entrare negli Stati Uniti: tensione a meno di un mese dall’inizio del torneo. La nazionale iraniana non ha ancora ricevuto l’autorizzazione per entrare negli Stati Uniti: tensione a meno di un mese dall’inizio del torneo. A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali 2026, attorno alla partecipazione dell’Iran si sta aprendo un caso che rischia di trasformarsi in un problema diplomatico internazionale per la Fifa. La Federazione calcistica iraniana ha infatti denunciato di non aver ancora ricevuto i visti necessari per consentire alla nazionale di entrare negli Stati Uniti, uno dei tre Paesi organizzatori della competizione insieme a Canada e Messico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ripescaggio Italia Mondiali 2026, caos Iran: ‘Nessun visto dagli Usa’, la Fifa rischia un caso diplomatico

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