A Mano a mano uno speciale progetto discografico in occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano

"A Mano a mano" uno speciale progetto discografico,in uscita il 2 giugno, in occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano. Questo progetto discografico rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. “A mano a mano” è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Racconta Riccardo Cocciante "Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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