Roma, 28 maggio 2026 - Il 2 giugno, in occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, uscirà il 45 giri di "A mano a mano", uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. Il brano, scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978, fu poi reinterpretato da Rino Gaetano. Riccardo Cocciante racconta: "Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone e un'altra proposta di così grande successo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rino Gaetano, nel 45esimo anniversario della scomparsa esce il 45 giri “A mano a mano”

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