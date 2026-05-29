La vendita dell’area ex Eaton segna una svolta concreta in una vicenda che per anni era rimasta ferma. Dopo due aste andate deserte e un compendio industriale che sembrava destinato a rimanere sospeso, l’ultimo lotto ancora inutilizzato passa a Iglom Spa, l’unica azienda che ha presentato un’offerta e l’unica che, negli ultimi anni, abbia dimostrato di voler riportare attività produttive in quella zona. L’offerta, pari a un milione e 490mila euro, chiude un percorso iniziato quando la multinazionale aveva lasciato la città e Iglom aveva scelto di investire proprio lì, acquisendo una parte dell’area e rimettendola in funzione. Il compendio messo in vendita comprendeva gli spazi rimasti vuoti dopo la chiusura Eaton: capannoni dismessi, superfici ampie, volumi industriali che conservavano un potenziale significativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinasce l’area ex Eaton ‘Iglom’ punta al rilancio dell’attività produttiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Giampilieri 2.0 lancia la sfida, dalla ferita dell’alluvione al rilancio: proposta per studentato diffuso nell’area dell’ex via ValloneA più di dieci anni dall’alluvione che ha colpito il quartiere, si torna a parlare di un progetto di rilancio.

La Maddalena, sfida elettorale: Cossu punta al rilancio dell’isolaA La Maddalena si avvicinano le elezioni comunali con Stefano Cossu che annuncia la sua candidatura alla guida della lista Buon vento.

Temi più discussi: Rinasce l’area ex Eaton ‘Iglom’ punta al rilancio dell’attività produttiva; Roma | Prati – L’ex deposito ATAC di Piazza Bainsizza rinasce con Stefano Boeri: una nuova agorà verde sopra la città; Operai al lavoro all’ex Freccia Rossa: il cantiere è ufficialmente partito - BresciaToday; Al via i lavori di riqualificazione di Villa Flora. Costeranno cinque milioni di euro.

Il supermarket sostenibile. Struttura tutta in legno. Rinasce l’area ex MinnettiVanno avanti i lavori per la creazione del Penny Market a Pieve a Nievole. Progetto all’insegna della sostenibilità e dell’armonia col contesto urbano. lanazione.it

Rinasce l’area ex Olivetti. Via alla riqualificazioneVia libera al piano di riuqualificazione dell’area ex Olivetti-Synthesis, nella zona industriale di Massa. Il progetto, il piano della comunicazione e le tappe del procedimento saranno presentanti ... lanazione.it