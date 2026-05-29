Rinasce l’area ex Eaton ‘Iglom’ punta al rilancio dell’attività produttiva
L’area ex Eaton, nota come ‘Iglom’, è stata venduta, segnando una svolta nel tentativo di rilancio dell’attività produttiva. La vicenda, rimasta ferma per anni, ora si muove verso una nuova fase. La vendita rappresenta un passo importante per avviare un nuovo progetto di sviluppo nella zona, con l’obiettivo di riqualificare l’area e ripristinare attività industriali. La decisione è stata comunicata da chi gestisce le pratiche di vendita.
La vendita dell’area ex Eaton segna una svolta concreta in una vicenda che per anni era rimasta ferma. Dopo due aste andate deserte e un compendio industriale che sembrava destinato a rimanere sospeso, l’ultimo lotto ancora inutilizzato passa a Iglom Spa, l’unica azienda che ha presentato un’offerta e l’unica che, negli ultimi anni, abbia dimostrato di voler riportare attività produttive in quella zona. L’offerta, pari a un milione e 490mila euro, chiude un percorso iniziato quando la multinazionale aveva lasciato la città e Iglom aveva scelto di investire proprio lì, acquisendo una parte dell’area e rimettendola in funzione. Il compendio messo in vendita comprendeva gli spazi rimasti vuoti dopo la chiusura Eaton: capannoni dismessi, superfici ampie, volumi industriali che conservavano un potenziale significativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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