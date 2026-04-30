VIDEO | Giampilieri 2.0 lancia la sfida dalla ferita dell’alluvione al rilancio | proposta per studentato diffuso nell’area dell’ex via Vallone

A più di dieci anni dall’alluvione che ha colpito il quartiere, si torna a parlare di un progetto di rilancio. La proposta riguarda la creazione di un studentato diffuso nell’area dell’ex via Vallone, con l’obiettivo di riqualificare un’area segnata dalla devastazione del 2009. L’iniziativa mira a trasformare la ferita aperta di quella calamità in un’opportunità di rinnovamento per il quartiere.

A distanza di anni dalla drammatica alluvione del 2009, Giampilieri porta ancora i segni di una trasformazione incompiuta. Gli interventi di messa in sicurezza hanno profondamente modificato il territorio, ma non sono stati seguiti da un reale processo di rigenerazione urbana. In particolare.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Giampilieri 2.0 lancia l’idea: Uno studentato diffuso contro lo spopolamento del borgoMESSINA – E se Giampilieri venisse ripopolato da centinaia di studentesse e studenti universitari? A lanciare l’idea è il collettivo Giampilieri 2.0, che da tempo si occupa non soltanto di attività st ... msn.com

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