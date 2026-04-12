A La Maddalena si avvicinano le elezioni comunali con Stefano Cossu che annuncia la sua candidatura alla guida della lista Buon vento. L'ex assessore della precedente amministrazione si presenta come rappresentante dell'opposizione in vista del voto previsto per il 7 e l'8 giugno. La competizione elettorale si apre ufficialmente, con le varie proposte politiche che si confrontano per il futuro dell’isola.

La sfida per il governo di La Maddalena si è ufficializzata: Stefano Cossu, ex assessore della precedente amministrazione ora impegnato nell’opposizione, guiderà la lista Buon vento La Maddalena nelle elezioni comunali previste per il 7 e l’8 giugno. Il progetto punta a rispondere alle criticità strutturali dell’isola, cercando di trasformare il malessere sociale in una proposta gestionale concreta contro l’attuale sindaco Fabio Lai. Tra gestione economica e stabilità demografica. Il programma presentato dal gruppo di Cossu delinea un quadro complesso, dove le dinamiche economiche locali si scontrano con una fragilità sociale sempre più evidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Maddalena, sfida elettorale: Cossu punta al rilancio dell’isola

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