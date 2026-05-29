Riminiwellness efficacia e sostenibilità vanno di pari passo
Durante la fiera RiminiWellness, un rappresentante di un'azienda di prodotti per il fitness ha spiegato che tutte le fasi di produzione, dalle formule al packaging, sono orientate a garantire efficacia e sostenibilità. Ha sottolineato che si utilizzano materiali riciclabili e formule innovative, senza rinunciare alla qualità. L’obiettivo è creare prodotti che rispettino l’ambiente e siano efficaci per gli utenti.
Pomente Barrow (Vichy): "Dalle formule fino al packaging tutto va nell direzione di prodotti migliori ma più sostenibili come cardine della innovazione di Vichy". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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