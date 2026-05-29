Riminiwellness efficacia e sostenibilità vanno di pari passo

Notizia in breve

Durante la fiera RiminiWellness, un rappresentante di un'azienda di prodotti per il fitness ha spiegato che tutte le fasi di produzione, dalle formule al packaging, sono orientate a garantire efficacia e sostenibilità. Ha sottolineato che si utilizzano materiali riciclabili e formule innovative, senza rinunciare alla qualità. L’obiettivo è creare prodotti che rispettino l’ambiente e siano efficaci per gli utenti.