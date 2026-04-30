Nella seconda settimana dei playoff di Eurolega, Olympiacos, Fenerbahce e Panathinaikos hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, portandosi sul 2-0 nelle serie. Con questi risultati, le squadre si avvicinano alla qualificazione alle Final Four, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Le sfide tra queste formazioni continuano a mantenere alta l’attenzione degli appassionati di pallacanestro europea.

Roma, 30 aprile 2026 – Olympiacos Pireo, Fenerbahce Istanbul e Panathinaikos si assicurano anche il secondo successo nelle rispettive serie dei playoff di Eurolega e - a meno di sorprese, che la massima competizione cestistica europea può comunque sempre regalare - mettono di fatto in cassaforte il pass per le Final Four che si disputeranno a fine maggio ad Atene. I campioni d’Europa del Fenerbahce hanno di nuovo avuto la meglio sullo Zalgiris imponendosi con un netto 86-74. La formazione turca ha messo in chiaro le cose sin da subito: già nel primo tempo, infatti, i gialloblù - trascinati da uno scatenato Nicolò Melli (17 punti, di cui 14...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, playoff: Fenerbahce, Olympiacos e Pana vanno sul 2-0. Final Four a un passo

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