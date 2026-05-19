Rimini Wellness Off torna a invadere la città | sport running e dj set dal mare al centro tutto sul fuori-salone
Martedì mattina, nella sala giunta del Comune di Rimini, è stata presentata ufficialmente la quarta edizione di Rimini Wellness Off. L’evento, promosso da Italian Exhibition Group e dall’amministrazione comunale, si svolge nel centro della città e prevede attività sportive, corse e musica dal vivo con dj set. La manifestazione coinvolge diverse location, dal mare al cuore urbano, e si tiene in concomitanza con il tradizionale salone dedicato al fitness e al benessere.
Presentata ufficialmente martedì mattina (19 maggio) nella sala giunta del Comune di Rimini la quarta edizione di Rimini Wellness Off, il “fuori-fiera” del mondo fitness e wellness promosso da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini. Il progetto, sempre più strategico nel panorama del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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