A Rimini, una maxi rissa tra circa 50 ultras si è svolta con l’uso di mazze e bastoni. In seguito agli scontri, il questore ha deciso di chiudere per cinque giorni un bar molto frequentato da persone pregiudicate e considerate pericolose. Questa è la seconda volta che il locale viene chiuso in breve tempo. La rissa ha coinvolto gruppi di ultras, portando alla decisione di sospendere l’attività del locale.

È stata disposta la chiusura per cinque giorni di un noto bar di Rimini, ritenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dal recente coinvolgimento dell’esercizio in episodi di turbamento dell’ordine pubblico legati a scontri tra ultras riminesi. Il provvedimento della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata applicata ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Questa norma consente all’autorità di pubblica sicurezza di intervenire in presenza di situazioni che minacciano la tranquillità sociale e la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimini, maxi rissa tra 50 ultras con mazze e bastoni: il questore chiude per la seconda volta un noto bar

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