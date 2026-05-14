A Varese, un locale è stato chiuso per 30 giorni dopo una violenta rissa coinvolgendo circa venti persone e un episodio di accoltellamento. Il bar era già stato sanzionato in precedenza e aveva una frequentazione abituale di soggetti con precedenti penali. La decisione è stata presa dalle autorità di polizia, che hanno avviato le procedure di chiusura in seguito agli eventi accaduti nel locale. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze.

È stata disposta la chiusura per 30 giorni di un bar nei pressi delle stazioni ferroviarie di Varese, a seguito di una violenta rissa e di una aggressione che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato al titolare dalla Polizia di Stato, è stato adottato dal Questore Paolo Iodice dopo che il locale era già stato oggetto di una misura analoga nell’ultimo anno. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il bar è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine ha preso avvio in seguito a un intervento della Volante, chiamata per una rissa scoppiata tra circa 20 avventori all’interno del locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, rissa con 20 persone e accoltellamento: il questore chiude un bar per un mese

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