A Varese, un bar è stato chiuso per 15 giorni dal Questore a causa di una rissa violenta avvenuta fuori dal locale. Durante l’episodio, sono stati usati bastoni e spray, mentre sono stati segnalati anche episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire nuovi incidenti.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Varese a seguito di una violenta rissa e di episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico dopo che sono state accertate gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica. Le motivazioni del provvedimento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il bar è maturata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine ha preso avvio da una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Saronno, intervenuti per sedare una violenta rissa scoppiata proprio davanti al locale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, botte con bastoni e spray fuori dal bar: il questore chiude il locale

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