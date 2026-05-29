A Rimini si svolge una fiera dedicata al settore del wellness, con focus su muscoli, salute e tecnologia. Durante l’evento, la Riviera si trasforma in una palestra a cielo aperto, attirando operatori e appassionati del fitness. La manifestazione include anche dimostrazioni di intelligenza artificiale applicata al settore, con apparecchiature e sistemi tecnologici in mostra. La fiera si tiene presso una struttura espositiva e coinvolge diverse aziende e professionisti del campo.

La Fiera si accende, la Riviera si trasforma in una palestra a cielo aperto e il mondo del fitness guarda ancora una volta a Rimini. Ha preso il via ieri la ventesima edizione di Rimini Wellness, la manifestazione internazionale firmata Italian Exhibition Group che fino a domenica porterà in città migliaia di appassionati, professionisti e aziende del settore wellness da tutto il mondo. Numeri imponenti per un evento che continua a crescere: 30 padiglioni, oltre 190mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor, 12 palchi e più di duemila ore di allenamenti, dimostrazioni e attività guidate dai più importanti trainer internazionali. Accanto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rimini capitale del Wellness. Muscoli, salute e tecnologia. In pista l’intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressDurante la Settimana del Cervello 2026, che si svolge dal 16 al 22 marzo, emerge che circa 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza...

Risonanza magnetica e intelligenza artificiale: la tecnologia IA Deep ResolveUna nuova tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, chiamata Deep Resolve, è stata applicata alla risonanza magnetica.

Temi più discussi: Rimini capitale del wellness. Muscoli, salute e tecnologia. In pista l’intelligenza artificiale; Rimini capitale del Wellness. Taglio del nastro in Fiera per la 20esima edizione; 'Riminiwellness 2026', da domani Rimini è capitale internazionale del wellness; RiminiWellness, al via la 20esima edizione: Rimini capitale internazionale del wellness.

Rimini capitale del wellness. Taglio del nastro in fiera per la 20esima edizioneFare in modo che lo sport, e la mobilità in particolare, diventi qualcosa che accompagni le persone durante tutta la loro vita. Taglio del nastro in fiera Rimini per la ventesima edizione di Riminiwel ... msn.com

'Riminiwellness 2026', da domani Rimini è capitale internazionale del wellnessÈ tutto pronto per la 20esima edizione di 'RiminiWellness', la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group che da domani, giovedì 28 maggio, a domenica 31 maggio porterà alla Fiera di Ri ... adnkronos.com