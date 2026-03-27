Risonanza magnetica e intelligenza artificiale | la tecnologia IA Deep Resolve

Una nuova tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, chiamata Deep Resolve, è stata applicata alla risonanza magnetica. Questa innovazione mira a migliorare l'analisi delle immagini ottenute con questa tecnica, che da decenni rappresenta uno degli strumenti principali della diagnostica medica. La risonanza magnetica permette di visualizzare i tessuti molli con alta precisione e di individuare alterazioni non visibili con altre metodologie.

Da decenni, la risonanza magnetica è uno degli strumenti più preziosi della diagnostica moderna: non utilizza radiazioni, consente di osservare i tessuti molli con grande precisione e permette ai medici di individuare alterazioni che altre tecniche non riescono a mostrare. Chiunque abbia varcato la porta di una sala di risonanza magnetica conosce bene quella sensazione sospesa. Il lettino che scivola lentamente nel tunnel, il rumore ritmico, quasi metallico, della macchina che lavora e il tempo che sembra dilatarsi mentre l’esame procede. È una tecnologia complessa, costruita su equazioni matematiche e campi magnetici potentissimi. Negli... 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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