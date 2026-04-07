L' ex asilo Parisi al Borgo Vecchio Albanese e Marino Pd | Fondi Pnrr persi per colpa del Comune

Un edificio dell’ex asilo Parisi nel Borgo Vecchio è al centro di una polemica riguardo all’utilizzo dei fondi del PNRR. Secondo due esponenti politici del Partito Democratico, i fondi destinati all’intervento sarebbero stati persi a causa di azioni o inadempienze dell’Amministrazione comunale. La vicenda riguarda l’assegnazione e la gestione delle risorse pubbliche legate a quel progetto specifico.

"Sulla vicenda dell’ex asilo Alessandra Parisi al Borgo Vecchio emerge con chiarezza una responsabilità politica precisa dell’Amministrazione comunale. Questa non è stata in grado di rispettare le scadenze del Pnrr, rischiando di compromettere un intervento fondamentale per il quartiere. La delibera di Giunta n. 105 del 31032026 certifica, infatti, che il finanziamento europeo è andato perduto a causa dei ritardi accumulati dagli uffici comunali. La relazione tecnica allegata parla in modo inequivocabile: il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026 è stato ritenuto ‘non immaginabile’. A pagare il prezzo di questa inefficienza sono i cittadini di Borgo Vecchio”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it L’asilo e i fondi persi Pnrr. Bagni guiderà l’inchiestaA guidare i lavori sarà Veronica Bagni, capogruppo di Filo Rosso, la lista civica di sinistra che siede all’opposizione. Appello del Pd al Comune: "Studentati necessari alla città. Non perdiamo i fondi Pnrr""Fare opposizione è anche costruire proposte concrete: non perdiamo i fondi Pnrr per gli studentati".